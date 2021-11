ÜRO esindaja ja maailma esirikkur Elon Musk sattusid huvitavasse sõnasõtta

ÜRO maailma toiduprogrammi direktor David Beasley esitas ülijõukatele – eelkõige maailma kahele rikkamaile mehele Jeff Bezosele ja Elon Muskile – väljakutse, et nad asuksid lahendama maailma näljahäda.

"42 miljoni inimese abistamiseks on vaja kuut miljardit dollarit," sõnas Beasley CNN-i saates "Connect the World". See summa oleks umbes 2% Muski netovarast.

Musk reageeris tollele vestlusele ning andis teada, et on valmis müüma osa oma Tesla aktsiatest kohe maha, kui ÜRO suudab tõestada, et kuus miljardit dollarit lahendab maailma näljahäda. "Aga see peab olema arvestatud avaliku raamatupidamisega, nii et avalikkus näeks täpselt, kuidas raha kulutatakse," selgitas ta.

Beasley vastas Muski postitusele Twitteris ning ütles, et võib miljardärile kinnitada, et ÜRO maailma toiduprogrammil on läbipaistvuse ja avaliku raamatupidamise süsteemid paigas. "Kuus miljardit dollarit ei lahenda maailma näljahäda, kuid see hoiab ära geopoliitilise ebastabiilsuse, massimigratsiooni ja päästab 42 miljonit inimest nälja äärelt," lisas Beasley.

Bloombergi miljardäride indeksi järgi oli Muski netoväärtus esmaspäeva seisuga 311 miljardit dollarit, mis teeb temast maailma rikkaima mehe. Lisaks sai Teslast eelmisel nädalal USA ajaloo kuues ettevõte, mille väärtus ületas triljon dollari piiri.