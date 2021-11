Analüütiku prognoos: Merko kasum kasvab, Nordeconi kasum langeb

Merko Ehituselt oodatakse head kvartalit Foto: Madis Veltman

Sel nädalal on oodata kokku nelja börsiettevõtte tulemusi ning fookuses on eelkõige ehitusettevõtted Merko ja Nordecon. “Praegusel kinnisvaraturul on ehitusettevõtetel põhimõtteliselt võimatu kahjumlik olla”, sõnas Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander ees ootavate tulemuste kohta.