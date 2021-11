Roheidu kaasas investoritelt pool miljonit. Sellest nädalast on nad kahes suurlinnas juba ka kättesaadavad

Ringo Eco kaasasutaja Janek Balõnski selgitas, et Ringo korduspakendite platvormi eesmärk on viia toidupakendite korduvkasutamine massidesse. "Eestis on viimastel aastatel püütud juurutada mitmeid toidupakendite tagastamise süsteeme, aga need on keskendunud väiksematele piirkondadele ja teevad klientide elu pigem ebamugavaks," sõnas Balõnski. Neil on plaan käivitada süsteem üle-eesti, mis jõuaks järk-järgult jaekettidesse, tanklatesse, restoranidesse, kontoritesse ja kodudesse.