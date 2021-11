Ministriametist tagasi astunud Anneli Ott ei saa sentigi hüvitist

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure kinnitas, et vabariigi valitsuse seadus ei anna alust tagasiastuvale ministrile hüvitist maksta.

Keskerakondlasest endine kultuuriminister Anneli Ott märkis Keskerakonna büroos aset leidnud pressikonverentsil, et tema tagasiastumine on tingitud probleemidest, mis on kerkinud esile valitsuskoalitsioonis: kultuuriminister polevat koalitsioonikaaslastest reformaritega ühte meelt oma valdkonda puudutavate piirangute osas.