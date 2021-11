Ettevõttel aruanne esitamata ehk kes on maksu- ja tolliameti uus peadirektor Raigo Uukkivi?

Tulevasel peadirektoril on kogemustepagas ka ettevõtluse poolelt – ta on AS Eesti Energia nõukogu liige ja strateegiakomitee esimees, samuti AS Tallinna Sadama nõukogu ning auditikomitee liige. Nõukogu liikmena astub mees üles ka Tehvandi Spordikeskuse juhatuses. Selle kõrvalt on tal ka ettevõte nimega Mubadala OÜ, mis e-krediidiinfo andmetel tegeleb põhitegevusalana kinnisvaraga, täpsemini enda või renditud kinnisvara üürileandmise ja käitamisega. Lisategevusalana on välja toodud usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse ja väärtpaberitesse.