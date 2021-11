Sekelduste jada. Taavi Aasa silme all pandi Eesti lipuga laevad riskinimekirja

Kolmapäeval antakse Tallinnas käiku uhiuus suur veeldatud maagaasi (LNG) transpordilaev Optimus, mis on ehitatud laevade nii sadamas kui ka merel tankimiseks. Rahvusvahelises meedias ilmunud teadete järgi hakatakse tankima nii Tallinki gaasilaevu kui ka muid piirkonda sattuvaid LNG-ga sõitvaid aluseid.

See on Eesti kapitali ja ärimeeste kõva investeering saastamise vähendamiseks merel. Laeva sisseõnnistamise tseremoonia peakülaliseks on palutud peaminister Kaja Kallas.

Kõik on väga uhke, välja arvatud üks natuke piinlik üksikasi.