Norra meedias kajastatakse laialt juhtumit, millega on seotud Eesti taustaga ettevõte Rimell Transport AS. Meelis Liivi juhitud Rimell Transport asutati 2018. aastal. Ettevõtte käive oli 2020. aastal 27 miljonit norra krooni. Kolmekümnest töötajast enamik pärinesid Balti riikidest. Firma läks pankrotti, kuid nüüd on selgunud uued asjaolud.