Facebook sulgeb oma näotuvastussüsteemi ja kustutab miljardi kasutaja andmed

Facebooki värskelt ümbernimetatud emafirma Meta tehisintellekti alane asepresident Jerome Pesenti teatas eilses blogipostituses, et Facebooki süsteem suletakse lähinädalatel osana „ühest suuremast üleminekust näotuvastuse kasutamisel tehnoloogia ajaloos”, vahendab Financial Times.

„Näotuvastustehnoloogia koha pärast ühiskonnas on palju muresid ja järelevalveorganid pole endiselt jõudnud anda selgeid reegleid selle kasutamise kohta,” ütles Pesenti. „Selle jätkuva ebakindluse tõttu usume me, et näotuvastuse kasutamise piiramine kitsa hulga juhtumitega on asjakohane.”