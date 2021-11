Viipemaksega saab nüüd korraga maksta ka üle 50 euro

Eesti pankade kliendid on juba viis aastat kaarti viibates kaupade ja teenuste eest tasuda saanud ning tänaseks makstakse kontaktivabalt juba enam kui pooltel juhtudel. Viipemakse praegu kehtiv 50-eurone limiit võimaldab kontaktivabalt tasuda ligikaudu 95% kaardimaksetest. Nüüdsest saab ka üle 50-euroseid makseid viipega sooritada, kuid makse tuleb terminalis PIN-koodiga kinnitada.

„Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et enam kui 90% ostukohtades on võimalik tasuda viipega ka enam kui 50 eurot. Suuremate maksete tegemisel tuleb turvalisuse tagamiseks sisestada ka pangakaardi PIN-kood, kuid kaarti ennast ei ole enam vaja terminali sisestada. Seega ei erine maksmine väga juba harjumuspärasest viipemaksest, mille käigus on ka seni vahel olnud vaja turvalisuse tagamiseks nii pangakaart kui ka PIN-kood terminali sisestada,“ ütles pangaliidu kaartide töögrupi juht Meelis Nurk. Kui praegu tehakse enam kui 2/3 kaardimaksete käibest veel kiibi ja PIN-koodiga kinnitatud maksetega, siis suuremate viipemaksete võimalus toob kahtlemata kaasa ka viipemakse käibe tõusu.