Tallinki reisijanumbrid näitavad tugevat taastumist

Täna avalikustas Tallink Grupp oktoobri statistika. Aruandest näeme, et 2020 aastaga võrdluses on Tallink teinud suure tõusu igal laevaliinil, kuid vaadates 2019 aasta numbreid on liinidel jäänud pikk tee minna, et saavutada koroonaeelne tase.

Tallinki tulemust mõjutavad jätkuvalt kehtivad reisipiirangud, mis takistavad ettevõtte tegevust. Alates selle aasta suvest on suudetud liine vähehaaval taasavada.

Tallink vedas 2021 oktoobris 412 046 reisijat, mis on 153,9% rohkem kui 2020 oktoobris, mil veeti 162 311 reisijat. 153,9% tõus reisijate arvus võib tunduda suur aga kui tuua võrdlusesse 2019 oktoobri statistika leiame, et tollal oli see number 800 828 ehk peaaegu kaks korda suurem.

Kõige suurema kasvu tegid oktoobris Eesti-Rootsi liin, mis kasvas aruande järgi 1000%. 2020. aasta oktoobris reisis liinil 3 548 reisijat, 2021 oktoobris 39 028. Suuruselt teise kasvu tegi Soome-Rootsi liin, mida kasutas 162 758 reisijat, mis on 239,2% suurune kasv võrdluses 2020. aasta oktoobriga.

Eesti-Soome liinil reisis 2021 oktoobris 210 260 reisijat, mis on mulluse oktoobriga võrreldes 91% suurune tõus. Võrreldes reisijate arvu 2019. aasta oktoobriga, kus liinil reisis 416 500 reisijat. Siinkohal näeme, et laevaliinil on koroonaeelse taseme saavutamiseni pikk tee minna.

Kaubaveod Tallinkiga kasvasid 22,8% ja sõiduautode vedu kasvas 37,4%. Võrreldes neid numbreid 2019 oktoobriga näeme, et kaubavedude arv on samal tasemel aga sõiduautosid vedas Tallink sel aastal 35% vähem kui aastal 2019.

Tallinki aktsia on aasta algusest langenud 20,5%.