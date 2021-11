KUULA SAADET | Tööelu #22: Verston ehitab teed tulevikku, nii otseses kui ka kaudses mõttes

Verstoni personalijuht Signe Korjus räägib, et kahe liitunud ettevõtte kultuurid polnudki nii erinevad ja ühildumine toimub positiivses meeleolus. „Panime sama ärivaldkonna – ehituse inimesed kohe koos tegutsema, et mõlemad saaksid aru, kuidas kumbki asju ajab. Seni on see hästi toiminud ja usun, et suudame meeskonnad hästi ühte sulatada,” selgitab Korjus.

Miks on meeskond ja selle ühtne töötamine nii oluline? Sest ka praegu on peamine mure teedevaldkonnas seesama, mis ka mujal: headest ja motiveeritud inimestest on alati puudus. Korjus ütleb, et teedevaldkond nõuab erilisi inimesi, neid, kes soovivad töötada välistingimustes, olla liikuvad, kuid kellel on olemas ka iseseisva mõtlemise võime, algatamissoov, järjekindlus.

„Teedevaldkond pakub head võimalust ennast teostada, sest meie ehitatud teed jäävad kestma mitte ainult aastateks, vaid aastakümneteks. See koos hea töökeskkonnaga on hea põhjus, miks Verstonisse tööle tulla. Lisaks eneseteostusele soosime pidevat arengut. Meil on palju inimesi, kes on tulnud meile tööle ühele positsioonile, kuid soovivad juurde õppida ja teha nüüd midagi muud. Oleme edasipürgivad ja paindlikud ning soovime, et meid nii ka nähtaks,” lisab personalijuht.

Korjus lisab, et see, kuidas inimesed ettevõttes töötavad ja milline on nende suhe oma tööandjaga sõltub väga tugevalt sellest, milline on selle organisatsiooni kultuur. Kui kultuur on avatud, koostööle meelitav, võrdsust pakkuv, siis on töötaja õnnelik ja õnnelik töötaja on ka tulemuslikum.

