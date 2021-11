FOTO | Surumaagaasi hinnahüpped ehmatavad: tõus on olnud kuuekordne

AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna tõdeb, et maagaasi hind on viimase kuue kuuga tõusnud kuni kuus korda. Tõusuks on tõuke andnud nii üleüldine defitsiit, madalad varud seoses mulluse külmema talvega ning koroonaviiruse järgne taastumine. See mõjutab omakorda ka surumaagaasi (CNG) hinda tanklates.

"Maailmaturu hindade ennustamine on muidugi tänamatu töö, kuid viimastel päevadel oleme näinud peale Venemaa uudist suurendada gaasitarneid Euroopasse, hindade mõningast langust," tõdes Kärsna. Ta lisas, et kui trend jätkub, siis mõjutab see kindlasti ka CNG hinda tanklates tarbijale soodsas suunas.

Jätkuvalt on tema sõnul siiski CNG energiaühiku kohta odavam ja keskkonnasäästlikum kui bensiin või diisel. Teisisõnu kuigi tanklakettide postil olevad numbrid võivad esialgu ehmatada, siis on need mõistavalt erinevates mõõtühikutes. Bensiin liitrites ning gaas kilodes ehk võrdlema peaks kui mitu kilo- või megavatti energiat sisaldub ühes ühikus.

Tänaste bioCNG ja bensiini hindade võrdluses on seega kütuse kulu kilomeetri kohta selline:

Bensiinimootor 1,5L – 110kw – 5,2l/100km = 8,21 eur/100km

CNG mootor 1,5 – 96kw – 3,8kg/100km = 7,53 eur/100km