Kinnisvaraturg jätkas rekordilainel, hinnatõus valmistab aga muret

Euroala üks kiiremaid inflatsioone ja koroonaedetabeli tipus püsimine pole tarbijakindlusele negatiivset mõju avaldanud. Hoopis vastupidi, turg on jätkuvalt aktiivne – madal pakkumine koos stabiilse nõudluse ja kümnendi parimate laenutingimustega soosivad kinnisvara, nagu ka muude varade, ostmist.

Tehingute mediaanhind tegi rekordi, esmakordselt ületati 1700 €/m2 tase (täpsemalt 1755 €/m2). Oma osa on siin inflatsioonist ja nõudluse/pakkumise tasakaalustamatusest tingitud kiirel hinnakasvul, ent sügis, eriti jõulueelne aeg, on ka aasta olulisemaid uute majade valmimise perioode.

Ehkki nõudluse langust pole veel näha, valmistab muret palkadega võrreldes kiirem kinnisvarahinna kasv: kui palgad on suurenenud aastases võrdluses (II kvartali baasil) 7,3%, siis kinnisvara hinnakasv on olnud üle 10%.

Uusarenduste suurem mõju peegeldus ennekõike Harjumaa tehingute arvus – kui septembris sõlmiti seal 1242 korteri müügitehingut, siis oktoobris esialgsetel andmetel 1355. Tegemist on selle aasta kõrgeima tulemusega ning maakonna tehingute mediaanhind, 2168 €/m2, oli kõigi aegade parim tulemus. Aasta esimese 10 kuu põhjal on mediaanhind Harjumaal suurenenud 7,1% võrra, samas kui tehingute arv on eelmise aasta madala võrdlusbaasi tõttu kasvanud koguni 23,3%.