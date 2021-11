Baltimaade McDonald'si keti omanik läheb börsile

Emissioonihind on 0,27 eurot lihtaktsia kohta, kuid aktsia bilansiline väärtus on 0,29 eurot. Börsile minekuga soovitakse kaasata 50 miljonit eurot. Avalikul enampakkumisel on aktsia nimiväärtuseks 0,20 eurot ning aktsiad noteeritakse Malta börsil. Kokku läheb müüki 185 185 185 lihtaktsiat.