Grow up, grow better | Jakob Rosin: Tavapoed ei kipu nägemispuudega inimestele kõige ligipääsetavamad olema

Kui palju pimedaid kasutab e-poode? Tavapoed ei kipu nägemispuudega inimestele kõige ligipääsetavamad olema. Nad asuvad kaubanduskeskustes, milles puuduvad taktiilsed ja punktkirjas tähised, poes olevatel toodetel pole samuti nende eristamiseks vajalikke reljeefseid või punktkirjas tähiseid. Sestap on e-pood nägemispuudega inimese jaoks ideaalilähedane võimalus sirvida rahulikult tooteid, valida endale meelepärane välja ning see endale koju tellida, muretsemata selle pärast, kas ma leian ringi liikudes üles õige ukse, kas see toode, mille ostsin, on ikka täpselt see, mida vaja, ning kuidas hulga toodetega turvaliselt valget keppi või juhtkoera kasutades poest välja saada. Seetõttu on huvi ja e-poodide kasutatavus nägemispuudega inimeste seas üsnagi suur.

Oleme pigem teekonna alguses. E-keskkondade ligipääsetavusega kipub juhtuma nagu iga asjaga — kui sa ei tea selle vajalikkusest, ei oska sa seda ka õigesti tagada. Sestap on suur osa ligipääsetavust meie e-poodide keskkonnas nn kogemata juhtunud. Nii juhtubki, et sageli pääseb nägemispuudega inimene toodeteni, saab need endale ostukorvi lisada, kuid takerdub siis ligipääsetavusprobleemide tõttu, leidmata ostukorvi või ostu vormistamise võimalust. Või on ta juba tooted korvi lisanud, ostu vormistamise vormi ära täitnud, kuid nüüd on pangalingi nupud kasutamatud ning reaalselt viimase sammu juures jääb protsess katki. Samas on tekstvestluste ning lihtsad e-poega kontakteerumise võimalused pakkunud lahendust olukorrale, kus ma ei tea, milline mõni toode välja näeb. Nüüd saab seda müüjalt lihtsalt kenasti küsida.

Teatud juhtudel tuleb ka toote või paki kättesaamisel abi küsida, sest vaid Smartpost on täna Eestis huvi tundnud selle vastu, kuidas nägemispuudega inimesed paki iseseisvalt automaadist ka kätte saaksid. Nende loodud lahenduse tõttu on selle aasta jooksul Smartposti valged pakiautomaadid ligipääsetavad kõigile nägemispuudega inimestele.