Millised on investeerimise kohta käivad levinumad müüdid?

Julgustame investeerimist alustama, toome välja ja lükkame ümber kolm investeerimise kohta käivat müüti, mis tegelikkuses tõele ei vasta.

Puuduvad teadmised

Kuigi meedias on aina enam lugusid ja selgitusi investeerimise kohta, siis laiemalt pole see info veel kasutust leidnud. Üks peamisi põhjuseid, miks see nii on, ongi fakt, et inimesed kardavad, kuna neil puuduvad investeerimisalased teadmised ja kogemus.

Keegi meist ei oska juba sündides autot juhtida, raamatut lugeda või Pythagorase teoreemi kasutada. Täpselt sama põhimõte kehtib ka investeerimismaailmas – teadmised omandatakse õppimise teel. Sestap on oluline esmalt küsida nõu targematelt, kellel on selles valdkonnas juba piisavalt kogemusi. Alati tasub lugeda ka investeerimisalaseid raamatuid ja uurida investeerimise kohta lisa internetist. Alustades pane kindlasti endale paika ka investeerimise eesmärgid. Kas need on pika- või lühiajalised? Soovid sa sellega aktiivselt tegeleda suurel või väiksel määral? Tutvu infoga ja tee proovi!

Väikeste summadega investeerimisel pole mõtet

Tihtipeale võib inimestele jääda mulje, et investeerimine on mõeldud ainult neile, kelle igakuine sissetulek on väga suur.

Tõsi, suurema sissetulekuga inimesed saavad investeerida suuremaid summasid ja selle pealt ka rohkem tulu teenida. Sellest hoolimata saab investeerimisega algust teha ka väiksemate summadega – piisab juba 20–50 eurost. Mõne aasta pärast annab see juba täiesti arvestatava summa, sest investeerides kiirelt imet ei juhtu. Võti peitub pikemas perspektiivis. Oluline on olla investeerides järjepidev ja iga kuu vähemalt mingi summa põhipalga kõrvalt tulu teenima panna. Kuni saad investeerida vaid väiksemaid summasid, siis on sobivaim variant investeerimine väikelaenudesse, kus minimaalne investeeringu suurus on 20 eurot.

Liiga vana, et investeerimisega alustada