Tallinna börs jätkas kolmapäeval tõusu

Kolmandas kvartalis teenis Silvano puhaskasumit 3,82 miljonit eurot, mis on ligi 3,5 miljoni euro võrra rohkem kui mullu samas kvartalis. Müügitulu kerkis 13,6% kokku 13,6 miljoni euroni.

Tulemuste peale kerkis Silvano aktsia täna 5,84% 2,08 euroni. Aasta algusest on aktsia kerkinud ligi 32%.

Euroopa börsid on liikunud täna selge suunata. Üleeuroopaline Stoxx 600 indeks on kerkinud 0,15%, kuid Londoni FTSE 100 ja DAX on kerges languses ning Prantsusmaa CAC 40 kerkinud.