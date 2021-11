KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kuidas targalt autot vahetada?

Üldiselt sõltub autolaenu või liisingu eelistamine autokasutaja soovidest ja pikemaajalistest plaanidest, ent valikut tehes tasuks teadlik olla mõlema variandiga kaasnevatest võimalustest ning kohustustest.

Reet Hääl märkis, et põhiline erinevus laenu ja liisingu vahel on see, et liisingu puhul jääb lepingu tagatiseks seesama sõiduk, mida finantseerida soovitakse, ent laenu puhul läheb reeglina tarvis ka lisatagatisi.

„Põhiliselt on kahte tüüpi liisinguid: kasutusrent ja kapitalirent. Kasutusrendi puhul maksab klient makseid sõiduki kasutamise eest ning kui ta ühel hetkel näiteks seda autot enam taha, saab ta lihtsustatult öeldes võtmed tagasi viia. Kapitalirendi puhul sooritab klient kasutamiseks valitud auto eest aga väljaostumakseid. Nii kaua, kuni ta neid makseid teeb, on see auto liisingufirma bilansis ja liisingu oma. Ent kui klient maksab viimase makse, lõpetatakse temaga leping ja see auto ongi päriselt tema oma,” selgitas Reet Hääl.

Saatejuhi küsimuse peale, kumb variant tarbija perspektiivis parem on, kommenteeris Reet Hääl, et see sõltub inimese soovidest. „Kui ta soovib auto lõpuks endale saada, siis loomulikult on parem valik kapitalirent. Kui ta aga teab, et soovib iga kolme aasta tagant autot vahetada, siis võiks sobida talle paremini just kasutusrent.”

Ka kasutusrendi lõpus on võimalik auto välja osta, ent Reet Hääle sõnul on see finantseerija ja kliendi omavahelise kokkuleppe küsimus. Kui finantseerija näeb, et auto on hea hinnaga ja tal tasuks see kasumi nimel pigem endal maha müüa, siis ei pruugi ta kliendi pakutud hinnaga nõus olla. „Ütleme nii, et kasutusrent on selles osas kindlasti ebakindlam, aga kui ei taha autot omada, siis miks mitte just seda valikut kasutada.”