Villigu ja Tamkivi järjekordne investeering. Õppeplatvorm Metronaut kaasas korraliku summa raha

Mentornauti platvorm koondab kokku tänaseks üle 200 eraõpetaja üle Eesti, kelle hulgas on nii pikaajalise kogemusega eraõpetajaid, õpetajaks õppivaid tudengeid kui ka üldhariduskoolide õpetajaid, kes tunnevad hästi Eesti haridussüsteemi, vajalikke õpiväljundeid ning erinevate tasemeeksamite sisu. Platvormil registreeritud eraõpetajate kohta on läbi viidud taustakontroll ning sobivat eraõpetajat on võimalik platvormilt otsida õppeaine, hinna ja kogemuse järgi.