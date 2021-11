Inbank lendab. Nad enam kui kahekordistasid kasumi

2021. aasta kolmandas kvartalis jätkas Inbank tugevat kasvu, mida veab endiselt Poola äriüksus. "Poola edu on julgustanud meid laiendama oma tegevust teistesse Euroopa riikidesse. Inbanki strateegiline eesmärk on kasvada Kesk- ja Ida-Euroopa digitaalseks pangaks ja plaanime alustada äritegevust Tšehhis 2022. aasta teises kvartalis," sõnas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja.