Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts Foto: Eero Vabamägi

Juba aastaid on räägitud kolmest suuremast pöördest - rohepöördest, digipöördest ning innovatsioonipöördest. Jättes hetkel tähelepanuta asjaolu, et suures osas on tegemist üheselt defineerimata ja eesmärgistamata pööretega, on tegemist teemadega, mis ühel või teisel moel mõjutavad kogu maailma majandust ja elukorraldust ka Eestis.