Merko suutis kasumlikkust veelgi parandada

Merko Ehituse müügitulu oli kolmandas kvartalis 81 miljonit ja puhaskasum 5,5 miljonit eurot. 2021. Merko on tänavu kolmes Balti riigis kokku alustanud enam kui 1300 korteri ehitust, mis valmivad järgmisel kahel aastal.

Merko Ehituse juhtkonna hinnangul on ehituse peatöövõtu turuolukord jätkuvalt keeruline seoses globaalsete tarneahelate probleemidega, lisaks on toimunud hüppeline materjalide hinnatõus ning valitseb suur kvalifitseeritud tööjõu puudus. "Ehitusobjektide tähtaegse valmimise ja eelarves püsimise riskid on täna väga suured ning tõenäoline on mõnel objektil nende realiseerumine," märkis ettevõte.

Turul on vähem uusi objekte ja reaalseid tellimusi, kuna tellijad ei ole jõudnud kohaneda ehitusturul toimunud muutuste ja ehituse kallinemisega. Need probleemid on Merko sõnul paremini juhitavad korteriarenduse valdkonnas, kus arendus- ja ehitusprotsess on suuremal määral kontrollitud.

Arvestades viimasel paaril aastal toimunud muutusi ehitus- ja kinnisvaraturul nendib ettevõte, et kontserni ettevõtted on kiirelt kohanenud. Merko kontserni ettevõtted on suutnud tarneprobleemidele ja sisendhindade tõusule vaatamata oma kasumlikkust hoida ja isegi parandada. Samuti on end Merko sõnul seni õigustanud suurem strateegiline fookus elukondliku kinnisvara arendusele.

"Paraku on viimased arengud seoses koroonaviirusega Balti riikides väga negatiivsed ning kontsern peab valmis olema, et kõrge haigestumus ja piirangud võivad seada lähikuudel uusi takistusi protsesside normaalsele kulgemisele ehituses ja kinnisvaraarenduses," ütles ettevõte.