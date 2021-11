Venemaal vahistati eesti soost raudtee-ehitaja ja endine aseminister Juri Reiljan

Jõustruktuuridele lähedase allika teatel on Reiljan vahi all ja temaga seotud struktuurides toimusid uurimistoimingud. Tema sõnul viidi ärimees pärast vahistamist Irkutskisse. Teine allikas kinnitas RBK-le Reiljani vahistamist ja Irkutskis viibimist.

Alates 2021. aasta veebruarist on Spetstransstroi pankrotistaadiumis. Võlausaldajate hulgas on RŽD struktuurid, täpsemalt Irkutski kapitaalremondi ja ehituse direktsioon (DKRS), ja „muu isikuna” on protsessi osaline ka Venemaa transpordiministri asetäitja Vladimir Tokarev.