Nordeconi kasum kerkis pea kolmandiku võrra

Nordeconi kolmanda kvartali käive kerkis aastavõrdluses 12% ning puhaskasum 27%. Kasum on ettevõtte sõnul aga tugeva surve all.

Hoonete segmendi tulemuse suurimaks mõjutajaks on oluline sisendhindade tõus, mis mõjutab eelkõige 2020. aastal sõlmitud lepinguid. Sisendhindade riski maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Rajatiste segmendi tööde portfelli iseloomust tingitud vähene asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osakaal on tinginud olukorra, kus tavapärasest suuremas mahus on katmata püsikulu. See mõjutab oluliselt segmendi kasumlikkust.