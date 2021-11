Piiranguid eiranud spordiklubile Sparta keelati kaheks nädalaks tegutsemine

Oktoobri lõpus teatas terviseamet, et alustab koroonanõuete täitmisest keelduva Tallinnas asuva Sparta spordiklubi suhtes haldusmenetlust, millega on võimalik klubi tegevus peatada või keelata. Sel nädalal jõudis menetlus spordiklubi majandustegevuse sulgemise otsuseni.

"Nädala algul teatas terviseamet spordiklubile Sparta, et nad ei tohi teha majandustegevust järgneval kahel nädalal," ütles terviseameti pressiesindaja Merilin Vernik.

Seda, et spordiklubi ka suletuna püsiks, jälgib terviseameti järelvalve koostöös politseiga.

Varasemalt on terviseamet teinud spordiklubile ettekirjutuse, milles kohustatati asutust viivitamatult täitma koroonaviiruse ohu tõrjumise nõudeid. Samuti on spordiklubile määratud sunniraha 2000 eurot, mille oli spordiklubi nõus tasuma, kuid plaanis sunniraha nõude vaidlustada.

Koroonaviiruse pidurdamiseks on hetkel Eestis spordiklubidesse pääsemiseks kohustuslik esitada koroonatõend (kas vaktsineerimise või viimase kuue kuu jooksul läbipõdemise kohta), aga Sparta spordiklubi on tõendi kontrollimisest läbivalt keeldunud.

Terviseamet tegi Sparta Spordiseltsile 14. oktoobril ettekirjutuse, millega kohustas klubi viivitamatult täitma nakkusohu tõrjumiseks valitsuse korraldusega seotud nõudeid. Terviseamet on korduvalt kontrolltoiminguga tuvastanud, et klubi neid nõudeid ei täida. 22. oktoobril rakendati ettekirjutuse täitmiseks sunniraha, kuid sellest hoolimata on ettekirjutus täitmata ja klubi jätkab reeglite rikkumist.