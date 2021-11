Omniva finantsjuhiks ja juhatuse liikmeks saab Heiki Raadik

„On väga hea meel, et ettevõttega liitub Heiki Raadiku näol tipptegija, kelle ulatuslik taust panganduses ning pikaajaline finantsjuhtimise kogemus aitab viia Omniva finantsvaldkonna uuele tasemele," ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi.

Raadiku sõnul panid teda Omniva kasuks otsustama soov panna ennast proovile kiiresti arenevas e-kaubanduse ja logistikasektoris ning võimalus töötada ettevõttes, kes on turuliider ja teerajaja logistika terviklahenduste vallas. „Pärast 25 aastat töötamist finantssektoris paelus väljakutseterohke töö uues valdkonnas, mis on praegu väga põnevas arengujärgus," ütles Raadik.

Varasemalt on Heiki Raadik töötanud erinevatel juhtivatel positsioonidel panganduses, viimati Luminor panga Baltikumi operatsioonides ja Swedbank Eestis, varem ka kindlustussektoris (Ergo kindlustus) ja Sampo pangas.

Heiki Raadik on lõpetanud Tartu ülikooli ettevõtte rahanduse ja investeeringute ning ökonomeetria eriala. Juhtimise alal on ta end täiendanud London Business Schoolis ning läbinud erinevaid magistri- ja doktoriõppe kursuseid ökonomeetria, makroökonoomika ja derivatiivide valdkonnas Clarki Ülikoolis.

AS-i Eesti Post põhitegevusala on posti- ja logistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine. Lisaks emaettevõttele kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted. SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenuse pakkumine Läti ja Leedu turul. AS-i Maksekeskus tegevusalaks on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. Finbite OÜ pakub e-arvete ja fintech lahendusi üle Baltikumi. Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle kogu maailma.