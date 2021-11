Hololei: kliimaeesmärkide saavutamiseks on vajalik suurendada ühistranspordi osakaalu

Küsimus on, kuidas teha koostööd, et muuta Euroopa transpordisüsteemi jätkusuutlikuks, arukaks ja vastupidavaks.

„Transport ja liikuvus on meie majandus- ja sotsiaalelu soodustajad ning mängivad poliitikakujundamises ülitähtsat rolli. Kuna maailm meie ümber on pidevas muutumises ning uued äritegevuse viisid, lahendused ja uued tehnoloogiad võetakse kasutusele tempos, mida me varem pole ühiskonna ajaloos näinud, on Euroopa peaaegu aasta tagasi võtnud vastu ühise visiooni, mille põhieesmärk on tagada, et meie transpordisüsteem areneks jätkusuutlikuks, arukaks ja vastupidavaks," sõnas Hololei.

Ta nentis, et kuigi mobiilsus pakub kasutajatele palju eeliseid, on sel ometigi senini ka ühiskonnale negatiivne kulu, mida tuleb muuta.

„Negatiivsete mõjude hulgas on jätkuvalt kasvuhoonegaaside heitkogused, halvenev õhukvaliteet ja veereostus. Samas ka ummikud, liiklusõnnetused ja mürasaaste," sõnas Hololei ja lisas, et praegu moodustab transport enam kui veerandi ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest ja erinevalt teistest sektoritest on just transpordisektori heitkogused viimastel aastatel suurenenud, mistõttu on vaja usaldusväärset teed, et vähendada transpordi mõju keskkonnale ja jõuda Euroopas seatud eesmärgini olla 2050-aastaks esimene kliimaneutraalne piirkond maailmas.

Hololei rõhutas, et säästva ülemineku saavutamiseks tuleb muuta kõik transpordiliigid säästvamaks, muuta alternatiivid transpordisüsteemis laialdaselt kättesaadavamaks ja selleks on omakoda vaja toetada uutele süsteemidele üleminekut.

Euroopa Komisjoni eesmärgid näivad realistlikud

„Euroopa Komisjon on seadnud missiooniks aidata riikidel toime tulla tänaste suurimate väljakutsetega ja aidata 100 Euroopa linnal muutuda aastaks 2030 kliimaneutraalseks. Missioon näitab, et arukas üleminek saastevabale linnaliiklusele on vajalik aga ka võimalik," sõnas Hololei.