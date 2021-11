KUULA SAADET | Tööelu #26: värbaja kui detektiiv – mis tagab otsingul edu üha keerukamaks muutuval tööturul?

„Ühelt poolt on inimesed avatumad, kui neile pakutakse uut väljakutset, uut tööd, uut positsiooni. Teisalt on otsitavad talendid aga täna üleni nii nõutud, et see „meelitamine” peab olema tehtud professionaalselt, suunatult, targasti. IT-valdkonnast ma üldse ei räägi, seal on otsekontaktide tegemine tihe ja inimesed erinevatest pakkumistest juba väsinud, kui see on õige sõna. Otsepakkumiste tegemine on tänaseks tavapärane ka muudes valdkondades ja seetõttu tuleb üha enam protsess põhjalikult läbi mõelda,” räägib Brandemi tegevjuht Minna-Maria Lõbus.

Sama ettevõtte värbamiskonsultant Evelin Kuivjõgi ütleb, et see võib kõlada suurustavalt, kuid nemad muudavad elusid, annavad inimestele võimalusi ja uut hingamist. „See tähendab aga suurt vastutust, sest meie mahitusel võib inimene loobuda oma mugavast elust ja kindlustundest. Seetõttu ongi oluline, et meie teeksime oma tööd võimalikult hästi,” selgitab värbaja.

Üks vahend – värbamise võluvits, kui nii võib öelda – on töötaja sihtotsing, kus detektiivitöö (nii nimetab seda Kuivjõgi) tulemusel leitakse sobiv inimene. See aga tähendab pikka ja sisukat eeltööd – vaja on selgeks teha, millist inimest täpselt on tööandjal vaja, mida on pakkuda, mis on eeldused, eelised jne. Siis algab tõeline jaht talentidele ning sotsiaalmeedia ja erinevate kodulehtede kaardistamine.

„Kui eeltöö on tehtud hästi, siis on ka inimese leidmine pigem kindel ja seda mitte liiga pika aja jooksul. Eks me selle nimel käime ka ettevõttega läbi erinevad teemad, nagu ettevõtte bränding, kuvand, brändisaadik ja nii edasi. Vaja on luua ettevõttest realistlik pilt ka väljapoole. Siis on uus töötaja ka ise palju aktiivsem uude kohta tulema,” selgitab Lõbus.

Saates rääkisid töötajate värbamisest, sihtotsingutest ja ettevõtte brändingust ettevõtte Brandem tegevjuht Minna-Maria Lõbus ja värbamiskonsultant Evelin Kuivjõgi. Saadet juhtis ajakirjanik Martin Hanson.