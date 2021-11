Koda saatis ministeeriumile arvamuse seoses sisserände piirarvuga. Nende sõnul on probleem väga tõsine

Pilt on illustreeriv. Foto: Priit Simson

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatis siseministeeriumile arvamuse seoses 2022. aasta sisserände piirarvu kehtestamisega. Sisserände piirarvuks on 1311 inimest, mis on ka maksimumsuurus, mida välismaalaste seadus võimaldab kehtestada. Koda tõi arvamuses välja, et Eesti ettevõtjate üheks peamiseks murekohaks on jätkuv ja süvenenud kvalifitseeritud tööjõu puudus ning sisserände piirarvu regulatsioon ei aita seda probleemi kuidagi leevendada.