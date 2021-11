Eestlaste lemmikjope – juba aastaid!

Tamrex

Snickers Workweari talvejope ületab kõik ootused. See on kerge, mugav, soe, funktsionaalne ja vastupidav. Kanna seda tööl või vabal ajal, mine kalale või metsa matkale.



Võiks eeldada, et palju riideid selga kuhjates on külma ilmaga õues soe ja haigestumist kartma ei pea. Tegelikult on külmal ajal riietumine teadus omaette ja väga tähtsat rolli mängib siin funktsionaalne talvejope.



Milline on väga hea talvejope? Nüansse on palju, kuid kõige tähtsamateks on mugavus, vastupidavus, funktsionaalsus ning kaitse vihma, tuule ja külma eest.