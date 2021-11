Lidlis on sinu heaolu kindlates kätes

Töötajate tervise ja vaimse heaolu eest hoolitsemine on meie jaoks väga tähtis. Lisaks tavalisele haigekassa kindlustusele pakume me kõigile täiendavat tervisekindlustust, mis hakkab kehtima juba esimesest tööpäevast. See tähendab, et töötaja võib vajadusel pöörduda erameditsiini süsteemis eriarsti vastuvõtule ja saada kiiremini vajalikku abi. Tervisekindlustus katab muuhulgas ka hambaravi, massaaži, prillid, füsioteraapia ja palju muud.