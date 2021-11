Üle pika aja uus Huawei nutitelefon: mille poolest on see eriline?

Inimeste vajadused tehnoloogia osas ja ootused seadmete esteetilisele välimusele on pidevalt muutumas, mistõttu püüavad tehnoloogiafirmad oma tooteid pidevalt täiustada. Ka telefonide puhul on see nii, kuigi kõigi kasutajate ootustele vastavat nutitelefoni luua on oluliselt keerulisem. Selle põhjuseks on eeskätt inimeste soov ostetud seadet pikki aastaid kasutada.

Peagi turule jõudev uus nova 9 nutitelefon on mõeldud just nendele kasutajatele, kes ei soovi ainuüksi kõiki lahendusi ühes seadmes, vaid ka seda, et seade kestaks kaua. Loe järgnevast arvustusest, millised on uue mudeli silmapaistvamad omadused.

Viis kaamerat ühes telefonis

Tänapäeval on nutitelefoni kaamera seadme üks olulisemaid funktsioone ja tehnilisi näitajaid, mistõttu pööravad tootjad sellele iga uuendusega üha rohkem tähelepanu.

Nova 9 uus Ultra Vision kaamerasüsteem sisaldab viit objektiivi, millest neli asuvad taga ja üks ees. Põhikaameraga on kaasas 50 MP pildisensor ja selle läheduses 8 MP ülilainurkobjektiiv. Samuti on Huawei uuel nutitelefoni mudelil 2 MP makroobjektiiv ja 2 MP pildisügavuse sensor, mis võimaldab jäädvustada mitte ainult erksaid portreesid, vaid saada ka kvaliteetset efekti tausta udutamisel. Kuna selfi ehk endast pildi tegemise võimalus on samuti jätkuvalt pea kõigi nutitelefoni kasutajate jaoks äärmiselt oluline aspekt, on uuele nova 9 mudelile lisatud 32 MP sensoriga kaamera, et ka isetehtud portreepiltide tulemus oleks suurepärane.

Nova 9 mudeli oluline tugevus on tipptasemel filmimise võimalus ja 4K-kvaliteediga videod. Telefoniga filmimise kogemust täiustab ka AIS-i pildistabilisaatori tehnoloogia, mis aitab tagada, et videod ei oleks udused. Lisaks teeb telefon häid pilte ka pimedas — piisab, kui lülitada sisse Super Night Mode öiseks pildistamiseks.

Võimsam kui varem