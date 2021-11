Ekspress Grupi aktsionärid kinnitasid erakorralise 10-sendise dividendi

Dividendile on õigus neil aktsionäridel, kes on 19. novembri tööpäeva lõpu seisuga kantud aktsiaraamatusse. Selle jaoks peaks aktsiad olema omandatud 17. novembriks.

Ekspress Grupp nõukogu on kinnitanud dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta kasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid.