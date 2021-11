Enefit Green hakkas tulemuste eel rallima

Tallinna börsi suuruselt teine ettevõte Enefit Green kerkis täna 4,83% kõrgemale ning oli ühtlasi päeva kaubelduim aktsia. Ühestki arengust ettevõte eilse ega tänase jooksul teada pole andnud, küll aga on homme oodata ettevõtte esimest kolmanda kvartali aruannet avaliku ettevõttena.

Euroopa börsid on täna olnud tõusuteel. Üle-Euroopaline Stoxx 600 indeks on kerkinud 0,44% ning kuni ligi 0,6% on kerkinud Euroopa suuremad börsid.