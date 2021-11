Läti seim andis tööandjatele õiguse vaktsineerimisest keeldujate vallandamiseks

Kui töötajal ei ole töö iseloomu tõttu nõutavat coviditõendit, on see aluseks lugeda ta ametikoha nõuetele mittevastavaks. Ja kui tööandja ei saa sellist töötajat objektiivsetel põhjustel teisele vastuvõetavale tööle või kaugtööle üle viia, on tööandjal õigus töötaja ajaperioodiks, mis ei ületa kolme kuud, töölt kõrvaldada, kuni töötaja saab vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi. Kui töötaja tõendi mõjuva põhjuseta hankimata jätab, on tööandjal õigus töötajaga töösuhe viivitamatult lõpetada, makstes puhkusetasu ühe kuu palga ulatuses.