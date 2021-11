E-kaubandus on Eestis plahvatuslikult kasvanud

Rekordi püstitab ka sel esmaspäeval, 8. novembril toimuv E-smaspäeva kampaania, milles osaleb seekord koguni üle 280 olulisema veebipoe ehk rohkem kui kunagi varem. 24 tundi vältava E-smaspäeva kampaania käigus teevad ettevõtted oma veebipoodides ulatuslikke eripakkumisi, mis kehtivad 8. novembri südaööni kuni kl 23.59. Eesti E-kaubanduse Liit on seejuures kontrollinud kõikide e-poodide tausta, et tagada turvaline ja mugav ostlemine.

„Pandeemia on põhjalikult muutnud inimeste ostukäitumist, järjest rohkem eelistatakse turvalist e-ostlemist, paljud tootesegmendid on erakordselt jõuliselt esile tõusnud," märkis Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „E-ostjate huvi on hüppeliselt suurenenud näiteks mööbli, elektroonika, sisustus- ja remondikaupade puhul, samuti tervise ja spordiga seonduvas. Toit, mis tegi möödunud aastal suure hüppe, on sel aastal kasvanud veel kaks korda."

Tõnu Väät lisas, et kui viie aasta eest tehti pangakaarti kasutades 97% ostudest füüsilistes müügikohtades ja vaid 3% e-poodides, siis 2022. aastaks ületab e-kaubandus jaekaubanduse kogukäibest ilmselt juba 25% piiri. „E-kaubandus moodustab siinsest jaekaubandusest juba praegu pea viiendiku, kasvades samas aasta võrdluses igas kuus 30-40%," ütles Väät. „Emori e-kaubanduse trendiuuring näitab, et kui sel kevadel oli vähemalt kaks-kolm korda kuus e-ostlejate protsent 39%, siis nüüd on see juba üle 50%. Üldine e-ostjaskonna määr on 86%, mis näitab, kui suur osa 15-74aastastest elanikest on aasta jooksul ostnud tooteid või teenuseid internetist. Ja selliste elanike hulk, kes pole üldse kunagi midagi internetist ostnud, on kahanenud kõigest 2% peale."