Kuhu paigutaksid 100 000 eurot investeerimisspetsialistid?

Mäger lisas, et parim viis investeerimiseks on ikkagi pikaajaline investeerimine hajutatud portfelli regulaarsete lisainvesteeringutega. Üldine soovitus investeerimisportfelli koostamisel on 80% paigutada laiapõhjalistesse instrumentidesse ja 20% üksikaktsiatesse. Kindlasti tuleb meeles pidada ka seda, et mida varem investeerimisega alustada, seda parem tulemus saavutatakse.