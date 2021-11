Transpordiamet kärbib tegevuskulusid. Enim hoitakse kokku teehoolduskuludelt

"2022. aasta riigieelarvest lähtuvalt peame oma tegevuskulusid vähendama 6,7% ehk 3,7 miljoni euro võrra," nentis Transpordiameti peadirektor Kaido Padar. "Tahan kindlasti rõhutada, et me ei saa investeeringute raha, mis on ette nähtud näiteks tee-ehituseks või IT arendusteks, kasutada millekski muuks kui investeeringuteks. Kokkuhoid peab tulema just tegevuskuludelt."