SHARPMINDER | Põhjalik analüüs. Kuhu kulub suur rahasumma? Eesti taastekavas on mitmeid küsitavusi. Reaalseid probleeme ei lahendata

Meie loo keskmeks on Eesti taastekava (ERRF), selle plussid ja miinused. Siseriiklikult pole sellest Euroopa Komisjonile esitatud kavast just liiga palju juttu olnud ja ega Eesti majandusajakirjanikud üldjuhul eriti ka ei viitsi kantseliidist kubisevatest 'tellistest' läbi närida. Valitsuskommunikatsioon on nii nagu ta on, kuigi Eesti tänaseks EK poolt heakskiidetud kava kommunikatsiooniks on eraldatud rahandusministeeriumile ja riigi tugiteenuste keskusele 95 000 eurot. Peale üksikute entusiasmist pakatavate pressiteadete, mida oleks vaja olnud avaldada nii või naa, pole laiem avalikkus rohkem kuulnud sellest, milleks raha kulub ja millised reformid ette võetakse?