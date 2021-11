Maksehäirete vältimiseks soovitatakse sulgeda üle 20 000 ettevõtte krediit

See on üle 6000 ettevõtte enam kui koroonakriisi algusele eelnenud perioodi, 2019. aasta oktoobrikuuga võrreldes. Kokku on Eestis registreeritud üle 230 tuhande ettevõtte, kellest nüüd on ligi 72 000 halva krediidihinnanguga.

Creditinfo Eesti tegevjuhi Ege Metsandi sõnul tuleb samas silmas pidada, et ka ettevõtteid luuakse aina enam. Creditinfo soovitab värskelt negatiivse krediidihinnangu saanud ettevõtete krediidi koheselt sulgeda, kuna nendega arveldamine on keskmiselt riskantsem. Info krediidihinnangutest leiab e-krediidiinfo.ee leheküljelt.

Kõnealune negatiivne muudatus puudutab seni positiivse krediidihinnanguga firmasid, kes ei ole esitanud 2020. aasta majandusaasta aruannet.

Enim probleemseid ettevõtteid tegutseb kinnisvara ja nõustamise tegevusaladel

Tegevusalati jäeti enim majandusaasta aruandeid esitamata „Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus“ ning „Elamute ja mitteeluhoonete ehitus“ valdkondades, kus negatiivse krediidihinnangu sai ligi 2000 ettevõtet.

„Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine“ ning „Raamatupidamine, maksualane nõustamine“ valdkondades tegutsevatest ettevõtetest ligi 1800 jättis oma majandusaasta aruande esitamata, pälvides samuti negatiivse krediidihinnangu.

Miks majandusaasta aruanne on oluline?

Majandusaasta aruande esitamata jätmisega rikutakse seadust. Samas pole täna riigil hästi toimivaid mehhanisme, mis selliselt tegutsevaid ettevõtteid mõjutaks. Selle tõestuseks on fakt, et igal aastal on aina enam ettevõtteid, kes ei esita oma majandustegevuse kohta aruannet.

Ege Metsandi sõnul kasvab igal aastal korduvalt aruande esitamata jätnud ettevõtete osakaal. „Käesoleval aastal oli 11% aruande esitamata jätnud ettevõtetest sellised, kes pole juba 2 või enam aastat oma majandusseisu avalikustanud,“ viitas Ege Metsandi.

Aruande esitamata jätmine võib viibida erinevatel põhjustel. Suur osa ettevõtteid viivitavad aruande esitamisega, kuna nende majandusseis on halvenenud ning üritatakse varjata ettevõtte maksevõime tegelikku seisu.