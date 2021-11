Tänu kallinenud energiahindadele on inflatsioon jõudnud tasemele, mida pole üle 10 aasta nähtud

Valitsus otsustas elektri kiire hinnatõusu leevendamiseks alates oktoobrist kuni küttehooaja lõpuni võrgutasusid kõigile tarbijatele langetada poole võrra. Keskmisele kodutarbijale tähendab see ligemale 15-protsendilist elektriarve vähenemist. Ettevõtetele on selle meetme mõju mõnevõrra väiksem, kuna võrguteenuse tariif on neil tunduvalt väiksem kodutarbijatega võrreldes. See meede kärpis oktoobri tarbijahindade tõusu 0,4 protsendipunkti võrra. Oktoobris jätkus gaasihindade tõus, mis on 48 protsenti kõrgem kui aasta tagasi. Kõrge energiaallikate hinnatase on hakanud järkjärgult ka kaugkütte hindadesse jõudma. Samuti on mootorikütuse hinnad tegemas uusi tippe, kallinedes ühe kuuga koguni pea 7 protsenti.