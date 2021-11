Pank: helistamispettuste tegijad on leiutanud uue taktika

Pangatöötaja ei vaja pangakaardi blokeerimiseks või väidetavate kontol toimuvate kahtlaste tehingute peatamiseks kliendi PIN-koode. Samuti ei helista pangatöötajad klientidele, et panna peale „pettustevastast kaitseprogrammi" vms. Tasub ka meeles pidada, et Swedbanki töötajad ei kontakteeru kliendiga suhtlusrakendustes nagu WhatsApp, Viber.

„Petturid tegutsevad väga professionaalselt, kasutavad ootemuusikat, suunamist jne, muutes sellega pettuse äratundmise raskeks. Pidevalt leiutavad kurjategijad uusi viise, kuidas ennast kliendile usaldusväärseks muuta. Nad on võtnud kasutusele SMS-i saatmise, mis justkui „kinnitab", et nad on pangatöötajad. Nüüd on nad kasutusele võtnud eestikeelse lindistatud teate, mille eesmärk on juhtida ära kahtlust sellelt, et pangatöötaja ei räägi kliendiga tema emakeeles," lisas Raagmets.