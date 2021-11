Haigekassa reservkapitalist eraldatakse 11,79 miljonit COVID-19 kuludeks

„Nakatumise tase on praegu Eestis väga kõrge ning mitmete haiglate koormus on jõudnud kriitilise piirini. Eesti inimestele vajaliku arstiabi tagamine nõuab tervishoiutöötajatelt lisatöötunde ja raviasutustelt valmisolekut töö ümberkorraldamiseks. Reservkapitali kasutuselevõtt võimaldab maksta arstidele ja õdedele kõrgendatud määras tasu nii eriarstiabis COVID-19 patsientidega tegelevates osakondades, sh intensiivravi osakondades kui ka õendusabi osakondades. Samuti võimaldab see katta raviasutuste kulusid seoses töö ümberkorraldamisega," ütles Eesti haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Tanel Kiik.