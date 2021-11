AB CITY alustab Olainfarmi aktsiate kohustuslikku tagasiostu

Olainfarm

Vastavalt aktsionäride enamuse otsusele 14. oktoobril 2021 peetud AS Olainfarmi erakorralisel aktsionäride koosolekul lõpetatakse AS Olainfarmi aktsiate noteerimine reguleeritud turul ja äriühingu aktsiatega Nasdaq Riia börsil enam ei kaubelda. Eesmärgiga tagada, et AS Olainfarmil oleks võimalik saada oma aktsiate eest õiglast hinda, viiakse praegu läbi AS Olainfarmi aktsiate kohustuslik tagasiost. Seda tehakse vastavalt Läti Vabariigi finantsinstrumentide turu seaduse sätetele ja selle üle teeb järelevalvet finants- ja kapitaliturgude komisjon.