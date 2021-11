Eesti e-residendist „digiajastu samurai” nõustab maailma tippettevõtteid ja Hollywoodi

Ralph Echemendia on rahvusvaheliselt tuntud filmide („Snowden”, „Mr. Robot” ja „Metslased”) ja maailma suuremate organisatsioonidega (sh NASA, Google, Microsoft, IBM, Intel ja Boeing) koostööd teinud häkker. Tema pikka ja värvikasse küberkarjääri on mahtunud palju põnevat. Echemendia igapäevatöö on nõustada firmasid ja valitsusi küberturvalisust puudutavates küsimustes.

Echemendiale makstakse palka selle eest, et ta häkiks IT-süsteemidesse ja tooks esile turvariske. „Mulle ei saa pakkuda raha selle eest, et ma sinu endise kallima kontodesse häkiksin,” muheleb Los Angeleses resideeriv e-resident ja küberturvalisuse ekspert, kes on rahvusvaheliselt tuntud oma hüüdnime The Ethical Hacker (Eetiline Häkker) järgi.

Echemendia kutsuti appi näiteks siis, kui räppar Eminemi 2011. aasta album enne ametlikku ilmumist internetti lekitati. Ühtlasi juhtis ta tehnilist järelevalvet protsessil, mis oli ajendatud filmi „The Twilight Saga” lekkest – see paisati internetiavarustesse sama aasta aprillis. Seeläbi avanesid Ralphile Hollywoodi uksed. mis jäävad paljudele püüdmatusse kaugusse. Nüüdseks on ta koostööd teinud mitme tunnustatud filmi ja seriaali produktsioonitiimiga.