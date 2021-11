Tagandatud kohtutäitur Arvi Pink: see mis minuga hetkel toimub, on irooniline, julm ja enneolematu

Süüdistuse sisuks on kohtutäituri otsustusõigus täitemenetluse alustamistasu arvestamisel, teatas Arvi Pink täna õhtul Delfile. "Kuna kaalutlus- ehk otsustusõigus on kohtutäituri igapäevase töö osa ning seetõttu on oht, et antud pretsedent võib puudutada kõiki Eesti kohtutäitureid. Ametnike poolt taotletav karistus on ebaproportsionaalselt suur, sest varasemaid rikkumisi staažikal kohtutäituril pole kunagi varem olnud."

„Menetluse alustamise tasul on 8 erinevat liiki, millest alustamise tasu suurus sõltub. Selleks võib olla nõude suurus, teate kättetoimetamise kulu ning kohtutäituri poolt tehtavate toimingute maht. Kokkuvõtlikult peab kohtutäitur otsustama, kui palju tasu võlgnikult välja nõuab. Sellest et tegemist on otsustusõigust ehk diskretsiooni sisaldava sättega, on räägitud aastaid nii normi vastuvõtmisel kui ka selle kehtivuse ajal. Seda on ministeerium ka ise kusjuures kirjutanud. Olen lähtunud alati eeldusest, et täitemenetlus oleks kiire ja efektiivne ning et võlgnik saaks tegelikult vajalikud dokumendid kätte, mitte ei saada ma dokumente välja kontakti põhjal, mis ei pruugi tegelikult õige olla. Kui kohtutäitur on käitunud tasu väljamõistmisel ebaseaduslikult, omab võlgnik õigust vaidlustada. Ükski võlgnik ei ole vaidlustanud menetluse alustamise tasu võtmist, mis tähendab, et kohtulahend tasu võtmise ebaõigsuse osas ju puudub. Kui kohtulahend puudub, õigusnorm ei ole selge ning normis sisaldub täituri otsustusõigus, ei saa rakendada karmimat karistust ilma eelneva hoiatuse või tähelepanu juhtimiseta. Praegu toimuv on nagu välk selgest taevast," sõnas Pink.