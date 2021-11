Oleme koos nii heas kui halvas? Jurist selgitab, miks siiski ligi pooled abielud lahutatakse

Jurist Angela Jürgensoni leiab, et abielluda on lihtne. Vallalistel inimestel pole lihtsustatult selleks vaja peale avalduse tegemise ja riigilõivu tasumise teha muud, kui perekonnaseisuametniku küsimusele abielu sõlmimise kohta jaatavalt vastata.

Abiellujad peavad valima ka varasuhte liigi - varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe. "Minu vastuvõtule on tulnud palju kliente, kes varasuhte valiku tähendust ega sisu pole valiku tegemisel oluliseks pidanud. Inimlikult võib ka eelnevat mõista, sest pulmi korraldades mõeldakse arusaadavalt muule (kleit, soeng, meik, lilled, pidu, pulmaauto, reis, külalised jne), kui abielu lõppemise või vara jagamise peale," kirjeldas ta.