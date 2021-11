Korstnapühkija: põlev korsten näeb välja kui elav vulkaan

Korstnapühkija Vladislav Dõrlov tunnistas, et aeg-ajalt näeb ta korstnaid, mis on ikkagi väga kehvas seisus. Kui korstent alt vaadata, siis ei näe, kui halvas seisus see tegelikult on. “Ülevalt on näha, et mõnel vanal korstnal on ajaga tellised juba niivõrd pudenenud, et kivide originaalmõõdust on jäänud ainult pool laiust,” tunnistas Dõrlov.