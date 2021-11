Ratas: miks meil tasub kaaluda käibemaksu langetamist?

Paar aastat tagasi oli 6,2%-l meist raskusi kodu piisavalt soojana hoidmisega ülejõu käivate kulude tõttu. Karta on, et nii mulluse kui ka tänavuse kriisiga võis neid juurde tulla. Kiiresti suurenenud arvete najal võib raskusi lisanduda ka suuremale osale – kes on siiani kenasti toime tulnud. Energiahindade tõusust kiirenenud kaupade ja teenuste hindade kasv mõjutab omakorda kõiki tarbijaid.

Võrgutasu vähendamine 50% võrra alandas oktoobris elektrienergia hinnataset septembriga võrreldes. Kuid ka koos selle meetmega oli elekter eelmise aasta oktoobri tasemest 41,4% kallim. See tähendab ju seda, et ka käibemaksu laekumine elektri müügist oli aastatagusest samapalju suurem. Kuna maksumäära muutmine võib võtta kuu-paar aega, siis seda tuleb juba praegu läbi mõelda – kui palju, kellele, kui kauaks.

Valdavalt on tegemist tähtajaliste meetmetega, mis puudutavad maksude langetamist, toimetulekutoetusi ja subsiidiume. Seeläbi leevendatakse hinnatõusu mõju nii kõige haavatavamatele kui ka ühiskonnale tervikuna. Ajutise maksude langetamise võimalust on kasutusele võtnud 8 neist 14-st riigist: Taani, Belgia, Holland, Prantsusmaa, Tšehhi, Hispaania, Itaalia, Portugal.

Energiahindade üleilmne tõus on olnud erakordselt kiire ning tõi kaasa tunduvalt kõrgema inflatsiooni. Prognooside kohaselt kestab see läbi kogu talve ja võib vaibuda järgmise aasta kevadel. Samas on reaalne risk, et hinnatõus venib pikemaks ja mõjutab ka teisi hindu ning palgakasvu kauem.