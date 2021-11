„Me näeme, et inimesed on ühelt poolt järjest rohkem mures oma elektriarvete pärast, kuid samas järjest rohkem ka huvitatud elektrihinna jälgimisest ja selle kõikumise paremast ära kasutamisest. Meie eesmärk on see neile võimalikult lihtsaks ja mugavaks teha," ütles Gridio kaasasutaja ja tegevjuht Konrad Hanschmidt.

Odavnenud öised elektrihinnad on jäänud kriisi ajal tähelepanuta.